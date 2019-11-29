***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 157.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.11.2019Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALK1954Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 157.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.11.2019Kayıt Tarihi 28.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 157.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 10.10.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 11.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, TRFTHALK1954 ISIN kodlu 157.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (29.11.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800947BIST