***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.02.2020Vade (Gün Sayısı) 62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22051Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.02.2020 03.02.2020 04.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 25 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 62 gün vadeli, 50.000.000.-TL nominal değerdeki BIST TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Kuponlu Halkbank bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 04.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801782BIST