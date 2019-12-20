***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 500.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.12.2019Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFTHALA1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.486.580Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 5,7342 Evet2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,7342 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 500.486.580 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 30.05.2019, 11.06.2019, 20.06.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 21.06.2019 tarihinde halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFTHALA1915 ISIN kodlu 500.486.580.-TL nominal değerli Enflasyona Endeksli-Getiri (Faiz) Korumalı Bononun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.12.2019) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804539BIST