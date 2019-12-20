***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 14:35
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFTHALA1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.486.580
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 5,7342 Evet
2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 5,7342 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 500.486.580 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.05.2019, 11.06.2019, 20.06.2019 ve 19.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 21.06.2019 tarihinde halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, TRFTHALA1915 ISIN kodlu 500.486.580.-TL nominal değerli Enflasyona Endeksli-Getiri (Faiz) Korumalı Bononun 2. kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (20.12.2019) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804539
BIST