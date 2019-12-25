***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 261.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.12.2019Vade (Gün Sayısı) 107Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHALA1956Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 09.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 261.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2019Kayıt Tarihi 24.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 261.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 09.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 107 gün vadeli, TRFTHALA1956 ISIN kodlu 261.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (25.12.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805132BIST