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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.12.2019 12:11
GÜNCEL HABERLER



***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı-İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 139.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 106
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALA1964
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 139.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.12.2019
Kayıt Tarihi 25.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 139.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.09.2018 tarih ve 47/1101 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 11.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 106 gün vadeli, TRFTHALA1964 ISIN kodlu 139.000.000.-TL nominal değerli bononun bugün (26.12.2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805285


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 43,24 14.796.859 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.168.182 % 14,96  
INFO 6,08 54.866 % 14,93  
SMART 10,86 133.747.616 % 14,80  
BRYAT 67,75 25.288.217 % 13,48  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6808 7,7193 % 0,13  
Frank 6,0283 6,0646 % -0,07  
Riyal 1,5781 1,5860 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.506 5,87  
Altın Gr. 287 287 0,88  
Cumhuriyet 1.901 1.930 4,00  
Tam 1.892 1.939 5,79  
Yarım 914 938 2,80  
Çeyrek 459 469 1,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,01 0,23  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 67,50 67,50 0,30  
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