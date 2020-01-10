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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.01.2020 11:15
GÜNCEL HABERLER


İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 193.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 193.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2020
Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 193.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 20.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFTHAL12029 ISIN kodlu 193.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (10.01.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811651


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 9,93 5.347.056 % 14,93  
RYSAS 5,78 85.068.168 % 12,89  
RYGYO 5,41 66.338.219 % 10,86  
MRGYO 1,26 50.778.939 % 10,53  
CELHA 8,07 9.988.612 % 10,25  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6594 7,6978 % 0,17  
Frank 6,0101 6,0463 % 0,07  
Riyal 1,5628 1,5707 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.548 1.548 -2,48  
Altın Gr. 293 293 0,02  
Cumhuriyet 1.949 1.979 3,00  
Tam 1.933 1.981 -5,42  
Yarım 934 958 -2,62  
Çeyrek 469 479 -1,31  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 0,01  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 65,25 65,25 -0,11  
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