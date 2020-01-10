***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.01.2020 11:15
İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 193.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 193.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.01.2020
Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 193.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 20.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 112 gün vadeli, TRFTHAL12029 ISIN kodlu 193.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (10.01.2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811651
BIST
13:07118.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 298,59
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:075,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:076,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:07292,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.347.056
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,78
|85.068.168
|% 12,89
|
|RYGYO
|5,41
|66.338.219
|% 10,86
|
|MRGYO
|1,26
|50.778.939
|% 10,53
|
|CELHA
|8,07
|9.988.612
|% 10,25
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|THYAO
|14,25
|730.431.767
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.031.986
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6594
|7,6978
|% 0,17
|
|Frank
|6,0101
|6,0463
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,48
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,02
|
|Cumhuriyet
|1.949
|1.979
|3,00
|
|Tam
|1.933
|1.981
|-5,42
|
|Yarım
|934
|958
|-2,62
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,31
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,25
|65,25
|-0,11
|