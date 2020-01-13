***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2020 12:18
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı - İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 206.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 180
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL12011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 206.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.01.2020
Kayıt Tarihi 10.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 206.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 17.07.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, 206.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12011 ISIN kodlu bononun anapara itfası bugün (13.01.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812030
BIST