***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı - İtfaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 206.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.01.2020Vade (Gün Sayısı) 180Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL12011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 16.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 206.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2020Kayıt Tarihi 10.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 206.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 16.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 17.07.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, 206.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL12011 ISIN kodlu bononun anapara itfası bugün (13.01.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812030BIST