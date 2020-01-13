***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2020 17:36
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Eurobond Kupon itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 5,05
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1439838548
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.01.2017 Evet
2 13.07.2017 Evet
3 16.01.2018 Evet
4 13.07.2018 Evet
5 14.01.2019 Evet
6 15.07.2019 Evet
7 13.01.2020 Evet
8 13.07.2020
9 13.01.2021
10 13.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.11.2015, 11.04.2016, 04.05.2016, 30.06.2016, 01.07.2016 ve 12.07.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından 13.07.2016 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 5 yıl vadeli, 500.000.000.-USD nominal değerli, XS1439838548 ISIN kodlu eurobondun 7. kupon ödemesi 13.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812156
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