***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.01.2020 14:28
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 211.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 211.000.000
Kupon Sayısı 10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,3198 2.784.778 Evet
2 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 1,0966 2.313.826 Evet
3 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020
4 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020
5 01.05.2020 30.04.2020 04.05.2020
6 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020
7 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020
8 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020
9 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
10 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.11.2019 ve 16.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 08.11.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 211.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHALE2018 ISIN kodlu TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosunun ikinci kupon ödemesi bugün (17.01.2020) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813361
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