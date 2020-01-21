***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2020 17:58
***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 480.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHAL22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 480.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6886 8.105.280 Evet
2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5027 7.212.960 Evet
3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,3213 6.342.240 Evet
4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,1238
5 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, 480.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22010 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun dördüncü kupon oranı %1,1238 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 22.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813786
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