***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 480.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.02.2020Vade (Gün Sayısı) 175Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTHAL22010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 480.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 1,6886 8.105.280 Evet2 13.11.2019 12.11.2019 13.11.2019 1,5027 7.212.960 Evet3 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 1,3213 6.342.240 Evet4 22.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 1,12385 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 03.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 175 gün vadeli, 480.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL22010 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bononun dördüncü kupon oranı %1,1238 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 22.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813786BIST