***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244Serdar SÜRER Genel Müdür Yardımcısı 08.07.2019 0216 503 51 00 serdar.surer@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 201388Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.trSemih TUFAN Daire Başkanı (v.) 18.06.2019 0216 503 58 06 semih.tufan@halkbank.com.trZafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerOSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu BaşkanıYALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiHASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı KOBİ A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiİLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu ÜyesiERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, BKM Bankalararası Kart Merkezı A.Ş.- Yönetim Kurulu ÜyesiYUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Türk P&I Sigorta A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan VekiliSERDAR SÜRER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.08.2012-08.07.2019 Daire Başkanı, 08.07.2019 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş-Yönetim Kurulu Başkan VekiliNAZMİ BAĞDINLI Genel Müdür Yardımcısı (v.) Bankacı 25.08.2014-24.07.2018 Bölge Koordinatörü, 25.07.2018-08.08.2019 Daire Başkanı, 09.08.2019 Genel Müdür Yardımcısı (v.) Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan VekiliOLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ZİHNİ GÜVENER Grup Başkanı Bankacı 06.03.2013-11.09.2017 Şube Müdürü, 12.09.2017-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviOsman ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürSerdar SÜRER Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür YardımcısıAli ŞÖNER Hazine Yönetimi Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803959BIST