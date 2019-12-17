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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.12.2019 17:56
GÜNCEL HABERLER



***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Yusuf Duran OCAK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 10.05.2007 0216 503 81 01 yusufduran.ocak@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203640/700244
Serdar SÜRER Genel Müdür Yardımcısı 08.07.2019 0216 503 51 00 serdar.surer@halkbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 201388
Osman BEKTAŞ Daire Başkanı 18.09.2017 0216 503 54 50 osman.bektas@halkbank.com.tr
Semih TUFAN Daire Başkanı (v.) 18.06.2019 0216 503 58 06 semih.tufan@halkbank.com.tr
Zafer ERDEM Bölüm Müdürü 23.09.2007 0216 503 52 10 zafer.erdem@halkbank.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700592

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı 08.06.2017-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D. Skopje-Yönetim Kurulu Başkanı
YALÇIN MADENCİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 25.08.2014-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
HASAN TUNCAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 27.12.2010-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı KOBİ A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
İLHAN BÖLÜKBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 01.08.2017-10.06.2019 Daire Başkanı, 11.06.2019-Genel Müdür Yardımcısı Halk Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halkbank A.D., Skopje-Yönetim Kurulu Üyesi
ERGİN KAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 31.08.2005-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, BKM Bankalararası Kart Merkezı A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
YUSUF DURAN OCAK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.11.2001-03.08.2017 Daire Başkanı, 04.08.2017-Genel Müdür Yardımcısı Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Türk P&I Sigorta A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SERDAR SÜRER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı 02.08.2012-08.07.2019 Daire Başkanı, 08.07.2019 Genel Müdür Yardımcısı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Halk Varlık Kiralama A.Ş-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NAZMİ BAĞDINLI Genel Müdür Yardımcısı (v.) Bankacı 25.08.2014-24.07.2018 Bölge Koordinatörü, 25.07.2018-08.08.2019 Daire Başkanı, 09.08.2019 Genel Müdür Yardımcısı (v.) Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OLCAY DOĞAN Grup Başkanı Bankacı 25.08.2014-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Sigorta A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Halkbank A.D., Beograd-Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ZİHNİ GÜVENER Grup Başkanı Bankacı 06.03.2013-11.09.2017 Şube Müdürü, 12.09.2017-30.05.2019 Daire Başkanı, 31.05.2019 Grup Başkanı Halk Finansal Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Osman ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Serdar SÜRER Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Ali ŞÖNER Hazine Yönetimi Daire Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803959


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