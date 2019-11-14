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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.11.2019 18:15
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***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/11/2019
Karar Sayısı
47/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                           BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL
Finansal Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 14/11/2019
Karar Sayısı : 47/1
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'nin (II-14.1) 9. Maddesi Gereğince
Sorumluluk Beyanı
a) 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan ve Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini ve
c) Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal tabloların ve raporlardaki diğer finansal konulardaki bilgilerin Bankanın finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe ve gerçeği doğru biçimde yansıttığını,
 
Kabul ve beyan ederiz.
         Osman ARSLAN
    Sadık TILTAK
    Mehmet Emin ÖZCAN
    Yusuf  Duran OCAK
         
    Osman BEKTAŞ
 

      Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Başkanı
      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,
Denetim Komitesi Üyesi
    Finansal Yönetim ve Planlama  Genel Müdür Yardımcısı  
    Finansal Muhasebe Daire Başkanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799008


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Yarım 868 891 3,76  
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B. Petrol 62,99 62,99 0,62  
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