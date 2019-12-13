***HALKS* *HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HALKS******HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HALKB, HALKS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna Ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından 13/12/2019 tarihinde KAP'da yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere kamu bankalarının ve diğer ortaklıklarının, sigorta ve emeklilik şirketlerinde sahip oldukları hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket (Alıcı) tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin, yatırım amaçlı menkul kıymet portföyünde bulunan %6.14 oranındaki Halk Sigorta A.Ş. paylarının da TVF'ye devri söz konusu olabilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803512BIST