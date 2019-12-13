***HALKS* *HALKB* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2019 23:38
***HALKS******HALKB******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HALKB, HALKS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana Ortağımız Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş. tarafından 13/12/2019 tarihinde KAP'da yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere kamu bankalarının ve diğer ortaklıklarının, sigorta ve emeklilik şirketlerinde sahip oldukları hisselerin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. (TVF) tarafından kurulacak bir şirket (Alıcı) tarafından devralınmasına ilişkin olarak TVF ile görüşmelere başlanmıştır.
Bu kapsamda Şirketimizin, yatırım amaçlı menkul kıymet portföyünde bulunan %6.14 oranındaki Halk Sigorta A.Ş. paylarının da TVF'ye devri söz konusu olabilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803512
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.018
18:055,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0250
|Açılış
|: 5,8140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,5000
En Düşük
6,4332
18:05275,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,25
|Açılış
|: 275,90
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7304
|7,7692
|% 1,59
|
|Frank
|5,8821
|5,9175
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5454
|1,5531
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|6,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,77
|