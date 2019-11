***HALKS* *MGROS* *ITTFH* *TDGYO* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***HALKS******MGROS******ITTFH******TDGYO******BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BTCIM, HALKS, ITTFH, MGROS, TDGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E NEVZAT SEVER 2,416HALKS 2 HALK SIGORTA A.S. E AÇELYA DOLAR 1.071,930HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E ZERRIN DOLAR 714,620ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E ABDURRAHMAN ATAK 1.911,600ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMIS ATIKER 1.044,900ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ENES YAKISIR 396,900ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E ESRA SOYDOGAN 769,500ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E FATMA KULEOGLU 558,900ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E LEYLA ALTIPARMAK 8.545,500ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEHMET NEBI SAG 405,000ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA CEYLAN 7.452,000ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA DURMAZ 4.860,000ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E NURHAN AKBABA 729,000ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E NIMET ERDEMLI 510,300ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E PERIHAN ÖZGÜLCÜ 486,000ITTFH 16 ITTIFAK HOLDING A.S. E REMZI BUVET 405,000ITTFH 17 ITTIFAK HOLDING A.S. E REMZI OGUZ 4.892,400ITTFH 18 ITTIFAK HOLDING A.S. E SAID SELAHADDIN TÜRKMEN 243,000ITTFH 19 ITTIFAK HOLDING A.S. E SEMA YASAR YORGANCI 834,300ITTFH 20 ITTIFAK HOLDING A.S. E ZEHRA MERAL IKIZOGLU 2.802,600MGROS 21 MIGROS TICARET A.S. E KENAN INVESTMENTSS.A 26.937.336,000TDGYO 22 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH 1.635.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800149BIST