***HALKS* *MGROS* *ITTFH* *TDGYO* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
22.11.2019 17:00
***HALKS******MGROS******ITTFH******TDGYO******BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BTCIM, HALKS, ITTFH, MGROS, TDGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E NEVZAT SEVER 2,416
HALKS 2 HALK SIGORTA A.S. E AÇELYA DOLAR 1.071,930
HALKS 3 HALK SIGORTA A.S. E ZERRIN DOLAR 714,620
ITTFH 4 ITTIFAK HOLDING A.S. E ABDURRAHMAN ATAK 1.911,600
ITTFH 5 ITTIFAK HOLDING A.S. E EMIS ATIKER 1.044,900
ITTFH 6 ITTIFAK HOLDING A.S. E ENES YAKISIR 396,900
ITTFH 7 ITTIFAK HOLDING A.S. E ESRA SOYDOGAN 769,500
ITTFH 8 ITTIFAK HOLDING A.S. E FATMA KULEOGLU 558,900
ITTFH 9 ITTIFAK HOLDING A.S. E LEYLA ALTIPARMAK 8.545,500
ITTFH 10 ITTIFAK HOLDING A.S. E MEHMET NEBI SAG 405,000
ITTFH 11 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA CEYLAN 7.452,000
ITTFH 12 ITTIFAK HOLDING A.S. E MUSTAFA DURMAZ 4.860,000
ITTFH 13 ITTIFAK HOLDING A.S. E NURHAN AKBABA 729,000
ITTFH 14 ITTIFAK HOLDING A.S. E NIMET ERDEMLI 510,300
ITTFH 15 ITTIFAK HOLDING A.S. E PERIHAN ÖZGÜLCÜ 486,000
ITTFH 16 ITTIFAK HOLDING A.S. E REMZI BUVET 405,000
ITTFH 17 ITTIFAK HOLDING A.S. E REMZI OGUZ 4.892,400
ITTFH 18 ITTIFAK HOLDING A.S. E SAID SELAHADDIN TÜRKMEN 243,000
ITTFH 19 ITTIFAK HOLDING A.S. E SEMA YASAR YORGANCI 834,300
ITTFH 20 ITTIFAK HOLDING A.S. E ZEHRA MERAL IKIZOGLU 2.802,600
MGROS 21 MIGROS TICARET A.S. E KENAN INVESTMENTSS.A 26.937.336,000
TDGYO 22 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH 1.635.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800149
BIST