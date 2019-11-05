***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2019 12:38
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796552
BIST
13:23100.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 369,27
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.690
En Düşük
99.848
13:235,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7510
En Düşük
5,7179
13:236,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3662
13:23277,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 277,92
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,98
|27.131.981
|% 18,65
|
|QNBFL
|36,10
|5.315.984
|% 14,82
|
|BJKAS
|2,03
|108.105.101
|% 13,41
|
|DITAS
|9,22
|5.709.118
|% 12,71
|
|SANKO
|4,54
|14.947.874
|% 9,13
|
|DOKTA
|31,20
|199.622
|% -14,52
|
|TKURU
|8,63
|217.623
|% -9,92
|
|DENIZ
|21,50
|3.231.674
|% -6,52
|
|BMELK
|1,59
|123.640
|% -6,47
|
|OSMEN
|1,69
|12.915
|% -5,59
|
|THYAO
|11,89
|466.958.710
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,25
|240.747.466
|% 0,00
|
|EREGL
|6,83
|181.911.985
|% 2,09
|
|GARAN
|9,49
|161.230.045
|% 0,21
|
|PETKM
|3,54
|138.694.731
|% 0,85
|
|KRDMD
|2,25
|240.747.466
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,68
|98.620.700
|% 5,66
|
|BJKAS
|2,03
|108.105.101
|% 13,41
|
|THYAO
|11,89
|466.958.710
|% 0,51
|
|PETKM
|3,54
|138.694.731
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3905
|7,4276
|% 0,29
|
|Frank
|5,7770
|5,8118
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|-3,74
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|2,57
|
|Yarım
|885
|908
|1,25
|
|Çeyrek
|444
|454
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,08
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|62,73
|62,73
|0,59
|