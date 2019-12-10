***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 15:55
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802823
BIST
17:56108.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -680,75
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.181.083
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.881.004
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.717.140
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.324.138
|% 19,91
|
|AGYO
|2,02
|20.597.291
|% 18,82
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|54.356.680
|% -9,24
|
|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|AFYON
|6,57
|485.338.265
|% -4,78
|
|TTKOM
|7,21
|432.741.626
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|370.744.120
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|288.858.596
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|255.563.671
|% 0,00
|
|AKENR
|1,08
|131.248.351
|% 12,50
|
|METRO
|1,30
|118.566.266
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.231.795.645
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|174.936.227
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,02
|
|Frank
|5,8577
|5,8930
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5420
|1,5497
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,88
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,68
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,08
|