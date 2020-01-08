***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 10:13
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808778
BIST
12:03112.137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -462,87
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:035,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0003
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:036,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:03303,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,70
|Açılış
|: 303,59
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,66
|51.621.413
|% 9,83
|
|TIRE
|5,50
|123.132.336
|% 9,34
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,65
|4.198.478
|% 8,77
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,38
|933.832.997
|% -1,25
|
|ASELS
|22,30
|410.784.442
|% -0,45
|
|PETKM
|3,68
|274.368.155
|% -0,54
|
|HALKB
|6,09
|262.528.369
|% 0,83
|
|GARAN
|10,81
|231.190.089
|% 1,69
|
|ALBRK
|1,59
|167.499.194
|% -0,63
|
|PETKM
|3,68
|274.368.155
|% -0,54
|
|THYAO
|13,38
|933.832.997
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,58
|146.378.590
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|41.738.023
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8440
|7,8834
|% 0,41
|
|Frank
|6,1294
|6,1664
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|8,88
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,13
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|19,89
|
|Yarım
|971
|996
|9,62
|
|Çeyrek
|487
|498
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,59
|68,59
|0,32
|
Seans Raporu
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