***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.01.2020 11:46
***HATEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HATEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HATEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814272
BIST
15:26120.977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.563,59
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
120.848
15:265,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9484
En Düşük
5,9236
15:266,5583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0083
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5705
En Düşük
6,5503
15:26297,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 297,97
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,91
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|YUNSA
|16,20
|122.201.072
|% 14,98
|
|GYHOL
|23,40
|986.432
|% 14,93
|
|ESCOM
|2,87
|27.053.786
|% 14,80
|
|KFEIN
|14,01
|113.459.528
|% 14,74
|
|QNBFL
|146,90
|55.234
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|444.600
|% -14,94
|
|CEOEM
|7,99
|23.939.904
|% -10,02
|
|METAL
|1,11
|184.988
|% -9,02
|
|BALAT
|2,18
|1.686.375
|% -8,79
|
|THYAO
|14,32
|1.308.532.160
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|GARAN
|11,75
|405.830.971
|% -2,57
|
|ADESE
|2,54
|531.200.972
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,97
|570.580.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,64
|235.332.912
|% -0,61
|
|PETKM
|4,01
|522.828.849
|% -0,74
|
|OZGYO
|2,06
|249.033.796
|% 18,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7569
|7,7958
|% -0,11
|
|Frank
|6,0956
|6,1323
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5798
|1,5877
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|-3,28
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.972
|2.002
|8,00
|
|Tam
|1.964
|2.013
|5,93
|
|Yarım
|949
|974
|2,87
|
|Çeyrek
|476
|487
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|-0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:39CEOEM
Yüzde -10.47 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 826, 564 adet işlem
-
15:37ULUUN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 891, 570 adet işlem
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, AKBNK
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1322, 67 kaybederek (% -1.14 ) 115, 065
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GUSGR, EGCYH, EGCYO, UMPAS, ORMA