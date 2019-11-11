***HATEK* *GYHOL* *SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.11.2019 19:06
***HATEK******GYHOL******SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GYHOL, HATEK, SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GYHOL.E, HATEK.E ve SMART.E payları 12/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 26/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798191
BIST
11:49103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,81
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:495,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:496,3706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:49269,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,46
|Açılış
|: 269,72
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,07
|8.950.233
|% 11,46
|
|YAPRK
|4,58
|1.402.751
|% 9,83
|
|KLNMA
|39,44
|1.518.203
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|SELEC
|5,58
|4.488.532
|% -5,42
|
|HATEK
|5,40
|2.896.995
|% -5,26
|
|YATAS
|6,02
|14.072.419
|% -4,60
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|220.911.789
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,40
|181.666.574
|% 3,48
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|KOZAA
|8,91
|105.950.203
|% 1,95
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|CEMAS
|1,20
|63.999.185
|% 9,09
|
|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
|
|AKENR
|0,73
|29.965.249
|% 8,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3890
|7,4261
|% -0,12
|
|Frank
|5,7845
|5,8193
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5359
|1,5436
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,93
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,74
|
|Yarım
|864
|886
|-3,75
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,87
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,20
|