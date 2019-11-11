***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 21.000.000 349.246 166.128.691 -640.718 165.487.973 165.487.973 1.404.302 1.404.302 2.463.591 24.254.278 -10.731.378 13.522.900 204.228.012 11.246.112 215.474.124Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-463.680 -463.680 -463.680 65.219 -10.332.917 10.731.378 398.461 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 -2.016.214 -2.016.214 7.748.775 9.131.671 16.880.446Dönem Karı (Zararı)-2.016.214 -2.016.214 -2.016.214 1.355.422 -660.792Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.370.603 48.391 7.418.994 7.418.994 2.345.995 2.345.995 9.764.989 7.776.249 17.541.238Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-120.000 -120.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)300.337 300.337 300.337 300.337Dönem Sonu Bakiyeler15 349.246 173.035.614 -592.327 172.443.287 172.443.287 3.750.297 3.750.297 2.528.810 14.221.698 -2.016.214 12.205.484 212.277.124 20.257.783 232.534.907Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 21.000.000 349.246 158.368.917 -345.771 158.023.146 158.023.146 3.194.526 3.194.526 2.528.810 20.183.358 13.109.775 33.293.133 218.388.861 136.719 218.525.580Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler20.950.419 -7.840.644 -13.109.775 -20.020.727 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.238 -270.642 -1.338.880 -1.338.880 154.611 154.611 -2.009.007 -2.009.007 -3.193.276 3.491 -3.189.785Dönem Karı (Zararı)-2.009.007 -2.009.007 -2.009.007 -40 -2.009.047Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.238 -270.642 -1.338.880 -1.338.880 154.611 154.611 -1.184.269 3.531 -1.180.738Sermaye ArttırımıKar Payları-12.242.393 -12.242.393 -12.242.393 -12.242.393Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-929.692 -929.692 -929.692Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.335.298 1.335.298 1.335.298 1.335.298Dönem Sonu Bakiyeler15 21.000.000 -929.692 349.246 157.627.529 -616.413 156.684.266 156.684.266 3.349.137 3.349.137 23.479.229 1.435.619 -2.009.007 -573.388 203.358.798 140.210 203.499.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.457.361 -21.989.186Dönem Karı (Zararı)18 -2.009.007 -2.016.214Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.031.135 3.528.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11 5.922.355 8.301.593Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.210.650 -12.636.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.210.650 -12.636.392Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.444.963 550.614Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.305.963 498.564Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler139.000 52.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-429.504 -1.620.563Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.022 -21.131Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-418.482 -1.599.432Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 1.300.480 -198.077Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3.491 9.131.671İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.783.392 -20.502.161Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6, 19 6.726.728 -35.621.179Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19 393.496 2.705.829Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -4.283.624 -33.913.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6, 19 456.380 43.556.985Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19 125.285 7.146.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.634.873 -4.376.070Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.805.520 -18.989.529Ödenen Temettüler-12.242.393 -120.000Ödenen Faiz-2.821.252 -2.676.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-199.236 -203.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.540.168 -8.733.577Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10, 11 1.529.171 432.718Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -2.500.859 -9.425.086Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 258.791Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-568.480FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.122.639 35.602.529İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-929.692Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 9.052.331 35.602.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.874.890 4.879.766Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi154.611 2.345.995NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.720.279 7.225.761DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.203.232 2.176.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.482.953 9.401.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.482.953 9.203.232Ticari Alacaklar43.154.467 51.320.942İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6, 19 8.033.569 6.069.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.120.898 45.251.891Diğer Alacaklar2.462.052 1.459.991İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.462.052 1.459.991Stoklar7 58.523.535 54.239.911Peşin Ödenmiş Giderler263.854 719.191İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler263.854 719.191Diğer Dönen Varlıklar14 6.576.292 5.953.193ARA TOPLAM118.463.153 122.896.460TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.463.153 122.896.460DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.007.186 4.830.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.007.186 4.830.060Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 2.169.900 3.470.380Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 44.130.433 43.561.953Maddi Duran Varlıklar10 162.851.675 167.766.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 161.149 207.262Ertelenmiş Vergi Varlığı17 86.100 83.934TOPLAM DURAN VARLIKLAR214.406.443 219.919.818TOPLAM VARLIKLAR332.869.596 342.816.278KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 66.572.312 58.447.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.221.443 1.855.803Ticari Borçlar38.548.194 39.588.010İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 19 50.778 78.502İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 38.497.416 39.509.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.286.537 1.929.213Diğer Borçlar721.302 596.017İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 54 54İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar721.248 595.963Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 824.542 1.786.005Kısa Vadeli Karşılıklar1.234.669 638.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 711.872 255.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 522.797 383.797ARA TOPLAM111.408.999 104.840.961TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.408.999 104.840.961UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 694.281 1.965.096Diğer Borçlar723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar3.813.631 2.693.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 3.813.631 2.693.862Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 12.725.293 14.062.395TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.961.589 19.449.737TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.370.588 124.290.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar203.358.798 218.388.861Ödenmiş Sermaye15 21.000.000 21.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -929.692 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 349.246 349.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)160.033.403 161.217.672Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)156.684.266 158.023.146Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 157.300.679 158.368.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -616.413 -345.771Yabancı Para Çevrim Farkları15 3.349.137 3.194.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 23.479.229 2.528.810Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 1.435.619 20.183.358Net Dönem Karı veya Zararı18 -2.009.007 13.109.775Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 140.210 136.719TOPLAM ÖZKAYNAKLAR203.499.008 218.525.580TOPLAM KAYNAKLAR332.869.596 342.816.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 137.258.955 149.948.735 58.829.645 59.553.100Satışların Maliyeti16 -124.802.796 -121.737.605 -51.723.405 -43.588.989TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.456.159 28.211.130 7.106.240 15.964.111BRÜT KAR (ZARAR)12.456.159 28.211.130 7.106.240 15.964.111Genel Yönetim Giderleri-11.384.842 -9.395.172 -4.276.288 -3.531.248Pazarlama Giderleri-5.353.795 -5.040.261 -1.783.505 -1.585.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.857.409 47.793.383 3.721.023 33.266.074Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.813.297 -13.532.734 -1.190.547 -7.839.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.761.634 48.036.346 3.576.923 36.273.504Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler473.101 772.893 217.816 311.109Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-13.965 -267.364 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -1.423.305 -1.594.567 -573.864 -567.282FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.797.465 46.947.308 3.220.875 36.017.331Finansman Gelirleri9.379.741 5.624.147 6.488.959 4.980.505Finansman Giderleri-18.408.583 -56.764.545 -7.707.066 -42.982.684SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.231.377 -4.193.090 2.002.768 -1.984.848Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-777.671 756.122 -773.607 959.139Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.780.054 -3.254.181 -815.730 -1.772.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 1.002.383 4.010.303 42.123 2.731.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.009.048 -3.436.968 1.229.161 -1.025.709DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23 2.776.176 0 932.203DÖNEM KARI (ZARARI)-2.009.048 -660.792 1.229.161 -93.506Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -41 1.355.422 -5.071 445.927Ana Ortaklık Payları18 -2.009.007 -2.016.214 1.234.232 -539.433Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-270.642 15.133.762 -69.247 70.755Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 17.740.404 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -338.302 114.642 -86.558 88.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler67.660 -2.721.284 17.311 -17.688Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 67.660 -2.721.284 17.311 -17.688Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-371.545 2.407.478 -182.884 1.373.555Yabancı Para Çevrim Farkları-371.545 2.407.478 -182.884 1.373.555DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-642.187 17.541.240 -252.131 1.444.310TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.651.235 16.880.448 977.030 1.350.804Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.490 9.131.671 -8.328 504.719Ana Ortaklık Payları-2.654.725 7.748.777 985.358 846.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798075BIST