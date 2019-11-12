***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.11.2019 18:27
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2019 - 31.12.2019
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
GERİ ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİ
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HATEK 12/11/2019 1.000 % 0 5,51 % 0 1.490 YOK
HATEK 12/11/2019 1.000 % 0 5,52 % 0 1.500 YOK
HATEK 12/11/2019 90 % 0 5,5 % 0 133,2 YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798528
BIST
18:05103.972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 853,88
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
104.428
En Düşük
103.452
18:055,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7613
18:056,3630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3511
18:05269,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,31
|Açılış
|: 269,87
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,56
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.899.227
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|ISBTR
|25.656,50
|538.787
|% 15,00
|
|AKENR
|0,77
|64.345.452
|% 14,93
|
|DGGYO
|3,39
|45.279.146
|% 14,53
|
|KLNMA
|39,44
|2.466.854
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|ORMA
|2,67
|17.107
|% -9,18
|
|MRGYO
|0,85
|33.451.339
|% -8,60
|
|UZERB
|1,18
|3.701
|% -6,35
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PGSUS
|71,10
|774.009.030
|% 7,56
|
|ASELS
|19,06
|465.071.087
|% 1,49
|
|GARAN
|9,82
|364.151.858
|% 0,51
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|IEYHO
|0,40
|105.568.280
|% -13,04
|
|CEMAS
|1,23
|230.861.336
|% 11,82
|
|OZGYO
|1,39
|228.751.997
|% 19,83
|
|THYAO
|13,34
|2.246.882.039
|% 2,69
|
|PETKM
|3,70
|325.502.936
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4089
|7,4461
|% 0,15
|
|Frank
|5,7913
|5,8262
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.453
|1.454
|-1,58
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,02
|62,02
|-0,16
|
Seans Raporu
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