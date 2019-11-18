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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

18.11.2019 18:21
GÜNCEL HABERLER



***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2019 - 31.12.2019
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

GERİ ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİ

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HATEK 18/11/2019 3.000 % 0 5,75 % 0 5.190 YOK
HATEK 18/11/2019 1.000 % 0 5,76 % 0 1.740 YOK
HATEK 18/11/2019 4.000 % 0 5,77 % 0 7.000 YOK
HATEK 18/11/2019 1.000 % 0 5,78 % 0 1.760 YOK
HATEK 18/11/2019 1.000 % 0 5,8 % 0 1.780 YOK
HATEK 18/11/2019 2.000 % 0 5,81 % 0 3.580 YOK
HATEK 18/11/2019 2.000 % 0 5,82 % 0 3.600 YOK
HATEK 18/11/2019 3.000 % 0 5,83 % 0 5.407,68 YOK
HATEK 18/11/2019 3.000 % 0 5,84 % 0 5.212,12 YOK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799519


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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4182 7,4554 % 0,40  
Frank 5,7868 5,8216 % 0,13  
Riyal 1,5256 1,5332 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.472 4,64  
Altın Gr. 272 272 0,72  
Cumhuriyet 1.798 1.825 -3,00  
Tam 1.790 1.835 -2,77  
Yarım 865 888 -1,34  
Çeyrek 434 444 -0,67  
Gümüş.Ons 17,02 17,05 0,09  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,02  
B. Petrol 62,11 62,11 -1,19  
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