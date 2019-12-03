***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.05.2019 - 31.12.2019Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGERİ, ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,8 % 0 1.660 YOKHATEK 03/12/2019 2.000 % 0 5,81 % 0 3.340 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,82 % 0 1.680 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,83 % 0 1.690 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,85 % 0 1.710 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,87 % 0 1.730 YOKHATEK 03/12/2019 1.500 % 0 5,9 % 0 2.640 YOKHATEK 03/12/2019 1.500 % 0 5,91 % 0 2.655 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,92 % 0 1.780 YOKHATEK 03/12/2019 2.000 % 0 5,93 % 0 3.580 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,94 % 0 1.800 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,97 % 0 1.830 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,98 % 0 1.840 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,99 % 0 1.850 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6 % 0 1.860 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6,04 % 0 1.900 YOKHATEK 03/12/2019 212 % 0 6,05 % 0 404,92 YOKHATEK 03/12/2019 788 % 0 6,06 % 0 1.512,96 YOKHATEK 03/12/2019 600 % 0 6,12 % 0 1.188 YOKHATEK 03/12/2019 2.000 % 0 6,13 % 0 3.980 YOKHATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6,14 % 0 2.000 YOKHATEK 03/12/2019 3.000 % 0 6,15 % 0 6.030 YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801612BIST