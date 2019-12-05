***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
05.12.2019 18:41
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2019 - 31.12.2019
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
GERİ ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİ
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HATEK 05/12/2019 8.000 % 0 5,9 % 0 14.080 YOK
HATEK 05/12/2019 7.000 % 0 5,91 % 0 12.390 YOK
HATEK 05/12/2019 2.000 % 0 5,92 % 0 3.560 YOK
HATEK 05/12/2019 1.500 % 0 5,93 % 0 2.700,94 YOK
HATEK 05/12/2019 500 % 0 5,94 % 0 910 YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802120
BIST