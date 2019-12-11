***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkHATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkHATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.05.2019 - 31.12.2019Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGERİ ALINAN PAYLARDAN BAKİYE KALAN PAYLARIN SATIŞ İŞLEMİGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarHATEK 11/12/2019 1.000 % 0 7,36 % 0 2.860,4 YOKHATEK 11/12/2019 509 % 0 7,37 % 0 1.461,03 YOKHATEK 11/12/2019 2.987 % 0 7,4 % 0 8.663,5 YOKHATEK 11/12/2019 894 % 0 7,41 % 0 2.601,9 YOKHATEK 11/12/2019 2.119 % 0 7,43 % 0 6.209,52 YOKHATEK 11/12/2019 1.480 % 0 7,44 % 0 4.351,79 YOKHATEK 11/12/2019 520 % 0 7,45 % 0 1.534,21 YOKHATEK 11/12/2019 1.000 % 0 7,46 % 0 2.960,4 YOKHATEK 11/12/2019 1.000 % 0 7,47 % 0 2.970,4 YOKHATEK 11/12/2019 2.000 % 0 7,5 % 0 6.000,8 YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803000BIST