***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.11.2019 15:43
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/11/2019 tarih ve BİAŞ-2-8517 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizin bilgisi dahilinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796581
BIST
18:05100.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 437,53
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:055,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7050
|
5,7552
En Düşük
5,7179
18:056,3766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,4008
En Düşük
6,3647
18:05275,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,19
|Açılış
|: 275,16
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|141.222.957
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.736.902
|% 14,95
|
|ISKUR
|169.000,00
|169.000
|% 12,67
|
|HATEK
|5,57
|44.415.581
|% 10,52
|
|DOKTA
|30,00
|313.128
|% -17,81
|
|BMELK
|1,57
|363.992
|% -7,65
|
|IDEAS
|3,49
|796.259
|% -7,43
|
|VAKFN
|1,38
|26.813.745
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|EREGL
|6,89
|307.980.438
|% 2,99
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|FENER
|16,75
|261.061.789
|% -1,47
|
|GSRAY
|1,72
|301.929.858
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,25
|358.559.925
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|232.748.001
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,40
|127.709.251
|% 3,70
|
|THYAO
|11,86
|829.936.666
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3812
|7,4182
|% 0,16
|
|Frank
|5,7698
|5,8046
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59YGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 0.48 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 127, 385 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 55 artarak (% 0.51 ) 124, 064
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BERA, BJKAS
-
17:58IZMDC
Yüzde 7.05 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 298 adet işlem
-
17:56ALKA
Yüzde 5.73 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 470, 919 adet işlem