***HAYAT* *AKMEN* *AKTVK* *SEKFK* *HALKB* *USAK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *DNFIN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***HAYAT******AKMEN******AKTVK******SEKFK******HALKB******USAK******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******DNFIN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, DENIZ, GARAN, ISMEN, QNBFB, SEKFK, HALKB, ZOREN, DNFIN, HAYAT, USAKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1912 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA1910 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/12/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA1910 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1911 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1929 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1945 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12014 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015T1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015T1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1986 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA1947 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA19A3 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA1917 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2027 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803454BIST