***HAYAT* *AKMEN* *AKTVK* *SEKFK* *HALKB* *USAK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *DNFIN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
13.12.2019 18:09
***HAYAT******AKMEN******AKTVK******SEKFK******HALKB******USAK******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******DNFIN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, DENIZ, GARAN, ISMEN, QNBFB, SEKFK, HALKB, ZOREN, DNFIN, HAYAT, USAK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYMA1912 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA1910 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/12/2019 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKA1910 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1911 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1929 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA1945 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK12014 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015T1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015T1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV92015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDA1986 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32016 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA1947 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKA19A3 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKA1917 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2018 FİNANSMAN BONOSU 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2027 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803454
BIST