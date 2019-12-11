***HAYAT* *ZORLF* *GARAN* *FBBNK* *AKSGY* *DENIZ* *HEKTS* *SKYMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***HAYAT******ZORLF******GARAN******FBBNK******AKSGY******DENIZ******HEKTS******SKYMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKSGY, DENIZ, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, SKYMD, VAKBN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTCMB TRT111219T10 DEVLET TAHVİLİ 11/12/2019 İtfaAKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32017 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015W5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/12/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015W5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA1917 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803030BIST