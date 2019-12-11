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***HAYAT* *ZORLF* *GARAN* *FBBNK* *AKSGY* *DENIZ* *HEKTS* *SKYMD* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

11.12.2019 15:52
GÜNCEL HABERLER



***HAYAT******ZORLF******GARAN******FBBNK******AKSGY******DENIZ******HEKTS******SKYMD******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKSGY, DENIZ, FBBNK, GARAN, HAYAT, HEKTS, SKYMD, VAKBN, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
TCMB TRT111219T10 DEVLET TAHVİLİ 11/12/2019 İtfa
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKSGY TRSAIGY92113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32023 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA32017 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015W5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/12/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN015W5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş. HAYAT TRSHYTV62117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRSHEKT32123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA1917 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB32050 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF12010 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 11/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803030


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AKFGY 3,78 18.929.796 % 20,00  
PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
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