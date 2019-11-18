***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.11.2019 11:04
***HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HEKTS
İlgili Şirket Ünvanı HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 75.857.033,38
Ulaşılacak Sermaye (TL) 227.571.100,14
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 151.714.066,76
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 389.349
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 19.11.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 20.11.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HEKTAŞ.pdf
EK: 2 HEKTAŞ-ING.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799325
BIST