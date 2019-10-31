HEKTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.405.981
|% 19,61
|AVTUR
|1,60
|17.131.212
|% 15,94
|BOYP
|16,04
|3.006.295
|% 12,96
|DENIZ
|26,12
|24.886.072
|% 12,39
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3797
|7,4167
|% 0,68
|Frank
|5,7695
|5,8042
|% 0,56
|Riyal
|1,5197
|1,5274
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|7,16
|Altın Gr.
|276
|276
|1,57
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|Tam
|1.818
|1.864
|2,50
|Yarım
|879
|902
|1,20
|Çeyrek
|441
|451
|0,61
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,04
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|0,49
Seans Raporu
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:28DZGYO Yüzde 4.19 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 600, 041 adet işlem
- 12:27GSDDE Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 382, 414 adet işlem
- 12:25XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 415, 47 artarak (% 0.34 ) 122, 140
- 12:25AVGYO Yüzde 8.62 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 888, 186 adet işlem