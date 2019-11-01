***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -2.423.310 20.198.361 49.239.871 142.871.955 142.871.955Transferler2.502.485 46.737.386 -49.239.871 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)120.182 90.615.001 90.735.183 90.735.183Dönem Sonu Bakiyeler75.857.033 -2.303.128 22.700.846 46.737.386 90.615.001 233.607.138 233.607.138Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435Transferler8.817.029 97.375.624 -106.192.653 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-351.216 110.814.251 110.463.035 110.463.035Kar Payları-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344Dönem Sonu Bakiyeler75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 110.814.251 318.909.126 318.909.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.353.219 -191.072.317Dönem Karı (Zararı)110.814.251 90.615.001Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.200.718 86.023.614Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.288.283 4.083.407Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-729.252 -392.527Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 658.096 89.764Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.387.348 -482.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.292.199 30.472.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 2.500.055 978.983Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 322.926 -331.435Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 31.469.218 29.825.267Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.699.300 26.109.069Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-307.186 -209.978Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.006.486 26.319.047Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-79.017 549.803Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-79.017 549.803Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 25.729.205 25.201.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-329.448.124 -346.288.917Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-335.394.779 -274.790.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.380.500 -1.993.013Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler74.557.619 -43.654.527Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.226.547 -11.913.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.774.680 -319.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.539.597 -13.616.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-105.433.155 -169.650.302Alınan Faiz307.186 1.295.183Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -268.277 -273.048Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler5 9.204 68.608Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.968.177 -22.512.758YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-63.844.615 -21.299.115Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-22.794.799 -6.042.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.121 128Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 107.121 128Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.156.937 -15.256.695Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -40.751.440 -15.113.231Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -405.497 -143.464FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI200.754.471 246.815.758Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri334.589.497 282.556.483Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-84.826.745 -8.202.333Ödenen Faiz-49.008.281 -27.538.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.556.637 34.444.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.556.637 34.444.326DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.546.863 7.058.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 37.103.500 41.503.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 37.105.295 13.546.863Ticari Alacaklar5a 588.333.119 261.871.531İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 1.420.000 2.365İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar586.913.119 261.869.166Diğer Alacaklar6a 996.697 190.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar996.697 190.008Türev Araçlar79.017 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar79.017 0Stoklar7 197.250.291 268.123.522Peşin Ödenmiş Giderler24.304.325 19.014.427İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.304.325 19.014.427Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 0 19.730.571Diğer Dönen Varlıklar3.372.790 14.150.209İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.372.790 14.150.209ARA TOPLAM851.441.534 596.627.131TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR851.441.534 596.627.131DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6a 53.448 9.461İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar53.448 9.461Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.050.945 2.098.765Maddi Duran Varlıklar8 105.113.216 71.264.541Kullanım Hakkı Varlıkları36.035.785 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.168.093 17.810.024Şerefiye10 34.595.858 10.321.922Diğer Haklar9 9.572.235 7.488.102Ertelenmiş Vergi Varlığı16 7.839.629 1.095.062TOPLAM DURAN VARLIKLAR195.261.116 92.277.853TOPLAM VARLIKLAR1.046.702.650 688.904.984KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar453.745.755 309.132.508İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 453.745.755 309.132.508Banka Kredileri449.231.356 309.132.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.514.399 0Ticari Borçlar5b 37.857.356 64.769.573İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 2.308.101 4.069.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.549.255 60.699.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.051.265 4.276.585Diğer Borçlar6b 43.019.353 5.296.852İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 17.343.935 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.675.418 5.296.852Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.695.693 5.816.464Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 4.675.962 0Kısa Vadeli Karşılıklar12 34.823.614 2.174.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.666.784 1.810.004Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32.156.830 364.686ARA TOPLAM585.868.998 391.466.672TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER585.868.998 391.466.672UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar133.624.374 41.430.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 133.624.374 41.430.000Banka Kredileri101.360.000 41.430.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.264.374 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.300.152 6.474.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 8.300.152 6.474.877TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER141.924.526 47.904.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER727.793.524 439.371.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.909.126 249.533.435Ödenmiş Sermaye75.857.033 75.857.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.305.698 -1.954.482Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.305.698 -1.954.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.305.698 -1.954.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.517.874 22.700.845Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları103.025.666 46.737.386Net Dönem Karı veya Zararı110.814.251 106.192.653TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.909.126 249.533.435TOPLAM KAYNAKLAR1.046.702.650 688.904.984Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13a 608.684.115 418.366.291 151.426.063 118.991.320Satışların Maliyeti13b -341.960.331 -238.073.277 -83.313.016 -69.224.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)266.723.784 180.293.014 68.113.047 49.766.996BRÜT KAR (ZARAR)266.723.784 180.293.014 68.113.047 49.766.996Genel Yönetim Giderleri-15.357.875 -11.223.002 -4.868.446 -3.707.768Pazarlama Giderleri-27.778.212 -18.524.765 -9.145.614 -6.552.500Araştırma ve Geliştirme Giderleri-7.608.640 -4.286.482 -1.518.880 -1.269.897Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.167.850 2.572.947 1.903.472 -1.176.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.658.798 -17.839.264 222.821 -10.055.519ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)219.488.109 130.992.448 54.706.400 27.004.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler387.000 275.693 129.000 91.898Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-50.330 -48.067 -15.940 -16.027FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)219.824.779 131.220.074 54.819.460 27.080.443Finansman Gelirleri374.435 17.236.740 141.952 12.507.041Finansman Giderleri-83.655.761 -32.640.767 -32.215.794 -19.467.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)136.543.453 115.816.047 22.745.618 20.119.983Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-25.729.202 -25.201.046 -5.036.860 -3.847.212Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -32.374.710 -30.802.940 -4.714.160 -6.329.626Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 6.645.508 5.601.894 -322.700 2.482.414SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771DÖNEM KARI (ZARARI)110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları110.814.251 90.615.001 17.708.758 16.272.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 17 1,46000000 1,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-351.216 120.182 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -450.277 154.080 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99.061 -33.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 99.061 -33.898Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-351.216 120.182 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.463.035 90.735.183 17.708.758 16.272.771Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları110.463.035 90.735.183 17.708.758 16.272.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796253BIST