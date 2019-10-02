***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 151.714.066,76 TL artışla 227.571.100,14 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 151.714.066,76 TLnominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname bugün (02.10.2019 tarihinde)Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789620BIST