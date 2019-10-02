***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
02.10.2019 16:15
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 151.714.066,76 TL artışla 227.571.100,14 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 151.714.066,76 TL
nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname bugün (02.10.2019 tarihinde)
Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789620
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