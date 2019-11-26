***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı nedeniyle tablo güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz sermayesi bedelli olarak artırılarak 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye yükseltildiği için kar dağıtım tablosunda yer alan "sermaye tutarı" ve "1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı" güncellenerek tablo yeniden yayınlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 Peşin 0,1666666 16,66666 15 0,1416666 14,16666Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 02.12.2019 02.12.2019 04.12.2019 03.12.2019(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)HEKTS, TRAHEKTS91E4 0 0Ek Açıklamalar29 Mart 2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, pay sahiplerine toplam 37.928.516,69 TL temettünün 02 Aralık 2019 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermayesi, 151.714.066,76 TL bedelli sermaye artırımı sonrasında 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye ulaşmıştır.Kar Payı Tebliği'nin 5'inci maddesinde yer alan "Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.'' düzenlemesi nedeniyle 02 Aralık 2019 tarihinde temettü dağıtılacaktır. Bu nedenle kar dağıtım tablosu ekteki gibi yeniden düzenlenmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 HEKTAS KAR DAGITIM TABLOSU_2018_GUNCEL.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 227.571.100,142. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.198.360,46Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 118.233.509 112.941.980,994. Vergiler ( - ) 12.040.856 11.190.413,675. Net Dönem Kârı 106.192.653 101.751.567,326. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.087.578,37 5.087.578,378. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 101.105.074,63 96.663.988,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 101.105.074,63 96.663.988,959. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 96.663.988,95 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 37.928.516,69 0* Nakit 37.928.516,69 0* Bedelsiz 0 ne 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.970.878,96 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 57.046.851,09 52.605.765,4120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 32.239.239,19 0 31,89 0,1416666 14,16666TOPLAM 32.239.239,19 0 31,89 0,1416666 14,16666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800456BIST