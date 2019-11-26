***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.11.2019 14:51
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı nedeniyle tablo güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz sermayesi bedelli olarak artırılarak 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye yükseltildiği için kar dağıtım tablosunda yer alan "sermaye tutarı" ve "1 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı oranı" güncellenerek tablo yeniden yayınlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.03.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 Peşin 0,1666666 16,66666 15 0,1416666 14,16666
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 02.12.2019 02.12.2019 04.12.2019 03.12.2019
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 0 0
Ek Açıklamalar
29 Mart 2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, pay sahiplerine toplam 37.928.516,69 TL temettünün 02 Aralık 2019 tarihinde dağıtılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz sermayesi, 151.714.066,76 TL bedelli sermaye artırımı sonrasında 75.857.033,38 TL'den 227.571.100,14 TL'ye ulaşmıştır.
Kar Payı Tebliği'nin 5'inci maddesinde yer alan "Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.'' düzenlemesi nedeniyle 02 Aralık 2019 tarihinde temettü dağıtılacaktır. Bu nedenle kar dağıtım tablosu ekteki gibi yeniden düzenlenmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HEKTAS KAR DAGITIM TABLOSU_2018_GUNCEL.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 227.571.100,14
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.198.360,46
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 118.233.509 112.941.980,99
4. Vergiler ( - ) 12.040.856 11.190.413,67
5. Net Dönem Kârı 106.192.653 101.751.567,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.087.578,37 5.087.578,37
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 101.105.074,63 96.663.988,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 101.105.074,63 96.663.988,95
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 96.663.988,95 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 37.928.516,69 0
* Nakit 37.928.516,69 0
* Bedelsiz 0 ne 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.970.878,96 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 57.046.851,09 52.605.765,41
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 32.239.239,19 0 31,89 0,1416666 14,16666
TOPLAM 32.239.239,19 0 31,89 0,1416666 14,16666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800456
BIST