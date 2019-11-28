***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHEKTAŞ'ın yapay zekâ destekli mobil uygulaması Akıllı Asistan "Tarımsal Bilişim Ödülü"nü kazandı.Konu ile ilgili basında çıkan haber web sayfamızda yer almaktadır.https://www.hektas.com.tr/haberdetay/HEKTAS-Akilli-Asistana-Tarimsal-Bilisim-Odulu/92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800837BIST