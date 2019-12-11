***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSHEKT32123 ISIN KODLU ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİNİN 3.KUPON ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.03.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSHEKT32123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 57.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 6,3495 25,47 28,01 3.619.215 Evet2 11.09.2019 10.09.2019 11.09.2019 7,0369 28,22 31,36 4.011.033 Evet3 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 4,5366 18,2 19,48 2.585.861,92 Evet4 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,6051 14,46 15,26 2.054.9055 10.06.2020 09.06.2020 10.06.20206 09.09.2020 08.09.2020 09.09.20207 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20208 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSHEKT32123 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 2.585.861,92 TL tutarındaki 3.Kupon ödemesi 11/12/2019 tarihinde yapılmıştır.11.03.2020 ödeme tarihli 4. kupon faiz oranı ise % 3,6051 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802984BIST