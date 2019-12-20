***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 16:54
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSHEKTA2014 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 4.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yuvarlama Farkı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSHEKTA2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi 21.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 6,7734 27,17 30,07 2.573.892 Evet
2 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 6,5907 26,44 29,18 2.504.466 Evet
3 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 7,049 28,27 31,42 2.678.633 Evet
4 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,5102 18,09 19,36 1.713.876 Evet
5 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 3,3914 13,6 14,31 1.288.726
6 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
7 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
8 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSHEKTA2014 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin 1.713.876 TL tutarındaki 4.Kupon ödemesi 20/12/2019 tarihinde yapılmıştır.20.03.2020 ödeme tarihli 5. kupon faiz oranı ise % 3,3914 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804598
BIST