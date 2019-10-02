***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 75.857.033,38Ulaşılacak Sermaye (TL) 227.571.100,14Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)HEKTS, TRAHEKTS91E4 75.857.033,38 151.714.066,760 200,00000 0,01 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 75.857.033,38 (0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına,3.) Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,4.) Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,5.) İşbu kararımız kapsamında yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,6.) Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda,Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789578BIST