***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.10.2019 17:51
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.857.033,38
Ulaşılacak Sermaye (TL) 227.571.100,14
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4 75.857.033,38 151.714.066,760 200,00000 1,00 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.857.033,38 151.714.066,760 200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.10.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 151.714.066,76 TL artışla 227.571.100,14 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 151.714.066,76 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 24.10.2019 tarih ve 61/1369 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 25.10.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.13635 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794847
BIST