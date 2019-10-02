***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.10.2019 11:25
***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımın Gerekçesi ile Sermaye Artırımında elde edilecek Fonun kullanım yerleri hakkında şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2019 tarih ve 54 sayılı kararı aşağıdaki gibidir
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. maddesi 1. Fıkrası uyarınca Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un aynen kabul edilerek onaylanmasına
Sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Kurul'a sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Ek:Sermaye Artırımda Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789579
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