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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

02.10.2019 11:25
GÜNCEL HABERLER

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Artırımın Gerekçesi ile Sermaye Artırımında elde edilecek Fonun kullanım yerleri hakkında şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2019 tarih ve 54 sayılı kararı aşağıdaki gibidir
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. maddesi 1. Fıkrası uyarınca Sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un aynen kabul edilerek onaylanmasına
Sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında Kurul'a sunulması ve kamuya açıklanması konularında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
     Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Ek:Sermaye Artırımda Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789579


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