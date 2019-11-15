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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

15.11.2019 16:53
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***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 151.714.066,76 TL bedelli artırılarak 227.571.100,14 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 31.10.2019 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 14.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların 
toplam nominal değeri 389.349,00 TL olup, kalan paylar, 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az 
olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, 
Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin 
www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799180


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