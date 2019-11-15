***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.857.033,38 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 151.714.066,76 TL bedelli artırılarak 227.571.100,14 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 31.10.2019 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 14.11.2019 tarihinde tamamlanmıştırOrtaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylarıntoplam nominal değeri 389.349,00 TL olup, kalan paylar, 19-20 Kasım 2019 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım MenkulDeğerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden azolmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr,Şirketimizin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ninwww.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799180BIST