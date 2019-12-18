***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
18.12.2019 19:00
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yılsonu değerlemesi
Rapor Tarihi
18.12.2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul merkezli "Beşiktaş Binası"nın 2019 yılsonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804242
BIST
18:05110.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -499,01
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
18:055,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0447
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9323
En Düşük
5,8830
18:056,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0311
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5954
En Düşük
6,5510
18:05281,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,78
|Açılış
|: 281,16
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,47
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.449.657
|% 14,96
|
|SANFM
|4,63
|11.174.243
|% 14,89
|
|MTRYO
|6,04
|11.242.364
|% 14,83
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|MAALT
|60,00
|15.700.837
|% 12,46
|
|MARTI
|0,88
|25.800.513
|% -11,11
|
|MRGYO
|0,94
|16.985.048
|% -10,48
|
|NIBAS
|5,49
|109.804
|% -10,44
|
|KSTUR
|27,00
|10.638
|% -10,00
|
|VAKFN
|2,39
|41.423.857
|% -7,00
|
|THYAO
|13,74
|1.066.975.980
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|GARAN
|10,76
|336.391.358
|% -1,10
|
|TUPRS
|122,80
|328.182.248
|% -1,13
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|IEYHO
|0,62
|326.224.943
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|368.518.564
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,46
|217.621.224
|% -3,31
|
|ODAS
|2,26
|278.570.551
|% 7,11
|
|CEMAS
|1,60
|174.054.517
|% -3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7326
|7,7713
|% 0,39
|
|Frank
|6,0203
|6,0565
|% 0,70
|
|Riyal
|1,5761
|1,5840
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,88
|
|Cumhuriyet
|1.856
|1.884
|7,00
|
|Tam
|1.849
|1.895
|7,70
|
|Yarım
|893
|917
|3,72
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|0,23
|