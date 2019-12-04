***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2019 tarihli toplantısında, esas sözleşmenin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye süresinin uzatılmasına ve Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde, 1.500.000.000.-TL'den, 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tadillerin onayları için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801831BIST