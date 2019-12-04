***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.12.2019 18:01
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2019 tarihli toplantısında, esas sözleşmenin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye süresinin uzatılmasına ve Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde, 1.500.000.000.-TL'den, 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin tadillerin onayları için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801831
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7571
En Düşük
5,7336
18:056,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
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En Düşük
6,3550
18:05272,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,48
|Açılış
|: 272,33
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.631.105
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.728
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.962.766
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.088.368
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|419.675.154
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|378.226.087
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|365.144.921
|% 1,67
|
|ZOREN
|1,47
|155.107.492
|% 4,26
|
|TSKB
|1,09
|111.598.232
|% 2,83
|
|PETKM
|3,60
|328.113.072
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.187.853.212
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5203
|7,5580
|% 1,03
|
|Frank
|5,7985
|5,8334
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-3,91
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|2,09
|