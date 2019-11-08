***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505 0 1.884.061.505Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853Düzeltmelerden Sonraki Tutar820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505Transferler0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 71.440.112 71.440.112Sermaye Arttırımı38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870Dönem Sonu Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 13.198 42.011.650 954.587.570 71.440.112 1.951.808.747 0 1.951.808.747Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler858.000.000 -24.188.879 49.945.096 -81.503 42.011.650 954.587.570 381.344.886 2.261.618.820 0 2.261.618.820Transferler0 0 0 0 7.925.368 373.419.518 -381.344.886 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 47.518.415 47.518.415Sermaye Arttırımı70.000.000 -1.973.449 0 0 0 -68.026.551 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 -4.865.245 0 -4.865.245Dönem Sonu Bakiyeler928.000.000 -26.162.328 49.945.096 -81.503 49.937.018 1.255.115.292 47.518.415 2.304.271.990 0 2.304.271.990Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.304.561 -23.560.719Dönem Karı (Zararı)47.518.415 71.440.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.850.436 5.770.899Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 1.268.917 95.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11-12 344.997 -359.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15-19 4.463.523 6.034.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.227.001 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.860.625 -105.851.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.843 27.907.494Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 30.351.371 123.318.002Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.108.337 -55.455.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.665.061 1.993.390Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.231.397 -196.311.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.400.698 -7.303.523Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.740.429 -7.474.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-21.660.269 171.167Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları76.229.476 -28.640.485Alınan Faiz3.075.085 5.079.766Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.658.678 -96.764.266Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -5.423.408 -239.442Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -56.235.270 -96.524.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.196.500 4.635.749Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.179.222.814 528.291.444Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.149.576.504 -481.347.146Ödenen Temettüler-4.865.245 -3.692.870Ödenen Faiz-52.977.565 -38.615.679YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.550.617 -115.689.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.550.617 -115.689.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.601.528 122.879.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26 18.050.911 7.190.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri26 18.595.456 28.825.032Ticari Alacaklar5 10.843.961 9.757.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.072 627İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.842.889 9.756.598Stoklar6 78.583.960 108.935.331Peşin Ödenmiş Giderler7 768.206 647.577İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler757.068 298.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.138 349.148Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar491.306 1.021.383Diğer Dönen Varlıklar13 72.424.314 67.692.208İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar72.424.314 67.692.208ARA TOPLAM181.707.203 216.878.756TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.707.203 216.878.756DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5 5.224.489 6.216.382İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.224.489 6.216.382Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 2.392.673.638 2.288.772.410Maddi Duran Varlıklar9 4.983.563 800.320Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 317.044 346.313Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar317.044 346.313Peşin Ödenmiş Giderler7 108.600.042 118.829.008İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler298.429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler108.600.042 118.530.579Diğer Duran Varlıklar13 1.488.604 950.204İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.488.604 950.204TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.513.287.380 2.415.914.637TOPLAM VARLIKLAR2.694.994.583 2.632.793.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 333.384.610 293.920.037Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22 3.396.280 3.397.826İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.396.280 3.397.826Ticari Borçlar5 25.293.278 15.628.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 227.743 79.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar25.065.535 15.549.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 11.347.774 10.116.377İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.347.774 10.116.377Kısa Vadeli Karşılıklar1.727.561 1.549.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.344.271 1.262.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 383.290 287.247Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.398.781 28.726.095İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.398.781 28.726.095ARA TOPLAM382.548.284 353.338.299TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.548.284 353.338.299UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar22 7.489.622 17.306.339İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.489.622 17.306.339Uzun Vadeli Karşılıklar12 684.687 529.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar684.687 529.935TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.174.309 17.836.274TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER390.722.593 371.174.573ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.304.271.990 2.261.618.820Ödenmiş Sermaye14 928.000.000 858.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -26.162.328 -24.188.879Paylara İlişkin Primler (İskontolar)49.945.096 49.945.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-81.503 -81.503Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-81.503 -81.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -81.503 -81.503Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 49.937.018 42.011.650Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.255.115.292 954.587.570Net Dönem Karı veya Zararı47.518.415 381.344.886TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.304.271.990 2.261.618.820TOPLAM KAYNAKLAR2.694.994.583 2.632.793.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 95.925.495 270.322.552 52.789.066 169.142.591Satışların Maliyeti15 -29.544.181 -178.026.709 -23.583.812 -123.099.856TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.381.314 92.295.843 29.205.254 46.042.735BRÜT KAR (ZARAR)66.381.314 92.295.843 29.205.254 46.042.735Genel Yönetim Giderleri17 -10.737.713 -9.653.475 -3.433.182 -3.029.047Pazarlama Giderleri17 -3.424.015 -1.203.170 -855.000 -547.281Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.687.059 6.179.933 254.656 4.039.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -301.674 -999.925 -152.974 -792.883ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)53.604.971 86.619.206 25.018.754 45.712.794Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar2.227.001 0 190.079 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.831.972 86.619.206 25.208.833 45.712.794Finansman Giderleri19 -8.313.557 -15.179.094 -2.823.651 -7.474.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600DÖNEM KARI (ZARARI)47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.518.415 71.440.112 22.385.182 38.238.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797701BIST