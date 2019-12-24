***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
24.12.2019 19:03
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 19.12.2019/75-1644 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805057
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,77
|Açılış
|: 288,30
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6950
|7,7336
|% 0,31
|
|Frank
|6,0251
|6,0614
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|11,68
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|0,60
|
Seans Raporu
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