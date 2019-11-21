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***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.11.2019 18:09
GÜNCEL HABERLER



***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı İzni SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.11.2019

Ek Açıklamalar
Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2.000.000.000.-TL (iki milyar Türk Lirası) nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799979


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,39 163.540.433 % 19,79  
OLMIP 6,44 12.653.272 % 15,00  
QNBFB 22,62 32.684.200 % 15,00  
GEREL 2,84 367.465.234 % 14,98  
QNBFL 46,26 2.865.793 % 14,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3397 7,3765 % 0,01  
Frank 5,7253 5,7598 % -0,03  
Riyal 1,5161 1,5237 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.469 1.469 -3,92  
Altın Gr. 269 269 -0,52  
Cumhuriyet 1.786 1.813 -5,00  
Tam 1.778 1.823 -4,54  
Yarım 859 882 -2,19  
Çeyrek 431 441 -1,10  
Gümüş.Ons 17,15 17,17 0,00  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,00  
B. Petrol 63,30 63,30 0,90  
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