***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı izin süresi uzatımı ve tavan artışı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2019 tarihli toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye izin süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesi ve doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde 1.5000.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801833BIST