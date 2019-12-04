***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.12.2019 18:02
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı izin süresi uzatımı ve tavan artışı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2019 tarihli toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye izin süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak güncellenmesi ve doğabilecek ihtiyaçlar çerçevesinde 1.5000.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarının 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801833
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
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|Önceki Kapanış
|: 106.790
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107.795
En Düşük
106.702
18:055,7539
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,7410
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|Önceki Kapanış
|: 5,7340
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5,7551
En Düşük
5,7336
18:056,3855
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,3680
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3550
18:05272,61
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 272,61
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|Önceki Kapanış
|: 272,81
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274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|MAALT
|39,36
|12.999.285
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,48
|264.268.461
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.524.636
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.853.437
|% 19,96
|
|ISATR
|142.800,00
|168.000
|% -15,00
|
|AVTUR
|1,90
|47.171.822
|% -11,63
|
|EGCYH
|0,12
|358.562
|% -7,69
|
|KLGYO
|3,07
|57.910.616
|% -6,97
|
|VAKFN
|2,09
|59.082.851
|% -5,86
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|GARAN
|10,20
|418.551.267
|% 3,03
|
|ASELS
|18,94
|373.995.648
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,43
|360.871.001
|% 1,67
|
|TSKB
|1,09
|110.822.854
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,47
|146.591.191
|% 4,26
|
|PETKM
|3,60
|322.353.727
|% 0,84
|
|THYAO
|13,76
|1.182.410.334
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5147
|7,5523
|% 0,95
|
|Frank
|5,7974
|5,8324
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,14
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,07
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
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|B. Petrol
|62,73
|62,73
|1,91
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