***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye süresi uzatımı ve tavan artışı başvurusuna ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 05.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 23.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805059BIST