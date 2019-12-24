***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.12.2019 19:05
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye süresi uzatımı ve tavan artışı başvurusuna ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 6 ay içinde Şirketimiz Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805059
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,77
|Açılış
|: 288,30
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,83
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.613.895
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.627.298
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.298.314
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,85
|1.189.060
|% -13,15
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|CLEBI
|107,30
|4.282.773
|% -5,46
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|IHYAY
|0,91
|24.256.687
|% -5,21
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|636.460.028
|% -0,07
|
|ASELS
|19,67
|511.912.433
|% -0,15
|
|SISE
|5,30
|366.406.054
|% -1,30
|
|PETKM
|3,73
|296.938.741
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|941.473.489
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,85
|138.901.061
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,10
|128.674.119
|% -2,65
|
|ALBRK
|1,44
|145.946.481
|% -2,04
|
|ODAS
|2,17
|204.477.446
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6950
|7,7336
|% 0,31
|
|Frank
|6,0251
|6,0614
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|11,84
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,80
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|0,68
|
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