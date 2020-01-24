***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2020 09:20
***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, -2020 yılı için, portföyümüzde mevcut bulunan gayrimenkullerin değerlemesinde "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den hizmet alınmasına, -2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için de "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." veya "Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814225
BIST
11:54122.698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 157,31
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:545,9373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:546,5609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:54297,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,98
|Açılış
|: 297,26
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,88
|67.438.218
|% 13,68
|
|RYSAS
|12,69
|27.028.695
|% 13,51
|
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|332.942
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.949.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% -0,02
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,04
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|0,20
|
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