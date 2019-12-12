***HLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***HLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [HLGYO]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) pay piyasasında 12.04.2019-03.05.2019 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoUmut GÜRBÜZ 13980609b) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) pay piyasasında 12.04.2019-03.05.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 06.05.2019 tarihli Kurul Kararıyla 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoUmut GÜRBÜZ 13980609Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 42003100Karar 2019/67 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803249BIST