***HLGYO* *VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HLGYO******VKGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı (%50/%50) ile hayata geçen Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan işyeri niteliğindeki gayrimenkul, 01.11.2019 tarihinden itibaren, aylık 2.800.-TL+KDV bedel ile bir gerçek kişiye Vakıf GYO A.Ş. ile müşterek olarak kiralanmıştır. Kira sözleşmesi 5+5 yıllık süre için olup, yeni dönem (yıllık) kira artışının, her yıl Ekim ayında, 12 aylık (TÜFE+ÜFE) ortalaması oranında uygulanmasına karar verilmiştir.(İlgili gayrimenkule ait 28.12.2018 tarihli 2018 yılsonu değerleme raporu 03.01.2019 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728327)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789457BIST